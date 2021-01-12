Форвард может искать себе новый клуб.
Килиан Мбаппе, Getty Images
12 января 2021, 13:29
Руководство французского ПСЖ готово рассмотреть вариант с уходом форварда Килиана Мбаппе.
По информации AS, главный тренер парижан Маурисио Почеттино хочет видеть в команде Лионеля Месси и Серхио Агуэро.
Однако чтобы подписать этих футболистов, клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость, дабы не нарушать Fair Play.
К слову, вместе с Мбаппе столичный клуб может покинуть и Неймар, заработная плата которого также выделяется на фоне остальных футболистов.
К 22-летнему Мбаппе конкретный интерес проявляет мадридский Реал. В СМИ именно "королевский клуб" называют фаворитом в борьбе за француза.
Что касается Неймара, что футболист не против вернуться в Барселону, от куда и переходил в ПСЖ.
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