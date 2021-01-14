Франция

Менеджер прокомментировал добытый трофей.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился эмоциями после победы его команды в матче за Суперкубок Франции против Марселя.

"После десяти дней работы тренером, сыгранных трех матчей и этого финала против нашего главного соперника, очень важно победить. Больше, чем трофей, для клуба и болельщиков важнее всего честь и гордость. Мало-помалу команда делает то, о чем я прошу. Я здесь две недели, и мы хорошо подготовились.

Это только начало. Мы верим в то, что сможем добиться хорошего прогресса благодаря имеющемуся у нас качеству. Но мои игроки заслужили этот трофей, и они быстро адаптировались к моим требованиям", — сказал Почеттино Canal +.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между ПСЖ и Марселем.