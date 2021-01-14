Франция

Менеджер высказал свое отношение к бразильцу.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал игру нападающего Неймара в матче за Суперкубок Франции против Марселя (2:1).

"Неймар — особенный игрок, и я за него рад. Он забил победный гол, и я доволен выступлением команды. Они провели хороший матч", — приводит слова Почеттино Goal.

Напомним, аргентинский специалист выиграл свой первый трофей за парижан в третьем поединке во главе команды.

Ранее Почеттино рассказал, почему для ПСЖ было важно одержать победу в Суперкубке.