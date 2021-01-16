Франция

Бразилец рассказал о своем карьерном пути.

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, как становился профессиональным футболистом, и через что ему довелось пройти.

"Я никогда не потеряю страсть к футболу, но в моей жизни были моменты, когда я хотел бросить играть. Однажды я дошел до того, что спрашивал себя, зачем я продолжаю играть, если это не по душе людям. Я приходил домой разбитым, а затем вспоминал все, что мне пришлось пройти, чтобы достичь этого уровня. Моя любовь к футболу стала успокоительным, она привела меня в чувство.

Переход в Барселону – это исполнение детской мечты. Победа в Лиге чемпионов, переход в ПСЖ – все эти моменты навсегда останутся для меня особенными", – сказал Неймар Gaffer.

Ранее свое мнение о бразильском футболисте высказал главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино.