Франция

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 21-го тура французской Лиги 1.

В поединке 21-го тура французской Лиги 1 действующий чемпион Франции сумел одержать очередную победу (4:0) под руководством аргентинского наставника Маурисио Почеттино, в родных стенах обыграв середняка национального первенства — Монпелье.

В начале первого тайма "красно-синие" получили преимущество по числу футболистов на поле благодаря удалению голкипера Омлина, после чего реализовали данный перевес усилиями Килиана Мбаппе ближе к уходу на перерыв.

Во второй половине матча парижане устроили бомбардировку чужих ворот на исходе полного часа игрового времени, сумев вместить в трехминутный отрезок сразу три забитых мяча.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

ПСЖ — Монпелье 4:0

Голы: Мбаппе, 34, 63, Неймар, 60, Икарди, 61.

ПСЖ: Навас (Рико, 46) — Флоренци, Маркиньос (Керер, 52), Диалло, Кюрзава (Баккер, 76) — Верратти, Паредес (Данилу, 76) — Ди Мария, Неймар, Мбаппе — Икарди (Сарабия, 82).

Монпелье: Омлин — Суке, Мендеш, Хилтон, Конгре (Козза, 68) — Самбья, Ле Таллек (Мавидиди, 68), Саванье, Ристич (Берто, 21) — Молле (Шотар, 35) — Лаборде (Вахи, 68).

Предупреждения: Неймар, Верратти — Мендеш.