Франция

Парижане хотят разгрузить зарплатную ведомость до закрытия трансферного окна.

Как сообщает французское издание Téléfoot и ресурс ParisTeam, действующий чемпион Франции ПСЖ желает до закрытия зимнего трансферного окна расстаться с защитником Тило Керером и полузащитником Юлианом Дракслером, дабы снизить нагрузку на зарплатную ведомость.

Однако руководство "красно-синих" может столкнуться с проблемой банального отсутствия предложений по их игрокам со стороны других клубов.

Так, контракт Тило Керера действителен до лета 2023 года, однако его трансферную стоимость (25 млн евро) в условиях пандемии коронавируса COVID-19 сможет потянуть не каждый желающий.

Совсем иная ситуация у Юлиана Дракслера, контракт которого с парижанами завершается летом 2021 года, поэтому текущее трансферное окно — последняя возможность ПСЖ заработать хоть какие-нибудь деньги за его потенциальный трансфер.

На полузащитника атакующего плана ранее претендовали английские Лидс и лондонский Арсенал, а также берлинская Герта. При этом, немец был исключен из заявки на игру против Анже (0:1), а также так и не вышел на замену в матче против Монпелье (4:0), что только усиливает догадки о его возможном уходе.

В текущем сезоне Юлиан принял участие в 11-и матчах (465 минут), оформив два забитых мяча и одну результативную передачу, а на счету Тило оказались 15 выходов на газон (764 минуты), при отсутствии голевых действий.

Следующий матч ПСЖ проведет в гостях у Лорьяна 31 января.