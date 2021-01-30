Ультрас французского клуба недоволен результатами команды.
Фанаты Марселя, Getty Images
30 января 2021, 21:50
Запланированный на сегодня матч 22-го тура Лиги 1 Марсель – Ренн не состоится в назначенную дату.
По информации официального сайта Лиги 1, поединок перенесли по причине нападения фанатов Марселя на клубную базу.
В процессе акции ультрас забросали вход в тренировочный центр пиротехническими средствами.
Стоит отметить, что в последних девяти поединках Марсель одержал лишь одну победу.
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