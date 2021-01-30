Франция

Ультрас французского клуба недоволен результатами команды.

Запланированный на сегодня матч 22-го тура Лиги 1 Марсель – Ренн не состоится в назначенную дату.

По информации официального сайта Лиги 1, поединок перенесли по причине нападения фанатов Марселя на клубную базу.

В процессе акции ультрас забросали вход в тренировочный центр пиротехническими средствами.

Стоит отметить, что в последних девяти поединках Марсель одержал лишь одну победу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.