Франция

Специалист ждет предложение из АПЛ.

Бывший тренер китайского Далянь Про Рафаэль Бенитес отказался возглавлять французский Марсель.

По информации издания Marca, спортивный директор Марселя общался с Бенитесом по поводу возможного назначения на вакантный пост, но тот не захотел ехать во Францию.

Сообщается, что опытный специалист все еще ждет предложений из английской Премьер-лиги.

Напомним, несколько дней назад пост главного тренера Марселя покинул Андре Виллаш-Боаш, у которого был конфликт с руководством клуба.

Что касается Бенитеса, то с 2019 года он работал в клубе Суперлиги Китая Далянь Про, но в январе 2021 разорвал контракт с клубом.

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