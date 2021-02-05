Специалист ждет предложение из АПЛ.
Рафаэль Бенитес, getty images
05 февраля 2021, 08:55
Бывший тренер китайского Далянь Про Рафаэль Бенитес отказался возглавлять французский Марсель.
По информации издания Marca, спортивный директор Марселя общался с Бенитесом по поводу возможного назначения на вакантный пост, но тот не захотел ехать во Францию.
Сообщается, что опытный специалист все еще ждет предложений из английской Премьер-лиги.
Напомним, несколько дней назад пост главного тренера Марселя покинул Андре Виллаш-Боаш, у которого был конфликт с руководством клуба.
Что касается Бенитеса, то с 2019 года он работал в клубе Суперлиги Китая Далянь Про, но в январе 2021 разорвал контракт с клубом.
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