Италия

Президент Наполи готов к радикальным мерам ради улучшения ситуации с результатами команды.

Согласно информации от итальянского издания Il Corriere dello Sport, президент неаполитанского Наполи Аурелио де Лаурентис провел телефонный разговор с бывшим главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом, которого намерен вновь пригласить на руководящую должность, если действующий наставник, Дженнаро Гаттузо, за 10 дней не исправит ситуацию с результатами "южан".

Причиной для столь резких решений главы правления клуба стали два поражения кряду его команды: от Ювентуса с Суперкубке Италии (0:2) и Вероны в рамках Серии А (1:3), которым предшествовала неубедительная игра команды в конце 2020 года.

В недавнем прошлом Рафаэль Бенитес покинул китайский клуб Далянь Про, в котором работал с 2019 года, после чего сразу попал в короткий список Лаурентиса при поиске возможных сменщиков Гаттузо.

Источник утверждает, что в данный момент сезона между наставником и президентом Наполи отсутствует прямой контакт, что только усиливает реакцию руководства на любую неудачу команды.

В отведенный для Дженнаро Гаттузо промежуток времени попадают матч неаполитанцев в Кубке Италии против Специи, а также две встречи в рамках Серии А: против Пармы и Дженоа.