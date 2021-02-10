Франция

Бывший тренер сборной Франции в очередной раз провалился.

Раймон Доменек уволен с поста главного тренера Нанта — сообщает Goal.

Бывший наставник сборной Франции приступил к работе 26 декабря 2020 года, однако после семи матчей, в которых не было добыто ни одной победы (4 ничьи и 3 поражения), с Доменеком решили попрощаться.

Заменит Доменека на посту главного тренера Антуан Комбуаре, ранее работавший с Страсбуром, Валансьенном, ПСЖ, Аль-Хилялем, Лансом, Генгамом, Дижоном и Тулузой.

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