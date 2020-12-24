Франция

Экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек будет руководить Нантом.

До конца сезона-2020/21 обязанности главного тренера Нанта будет исполнять Раймон Доменек — утверждает L'Equipe.

В четверг, 24 декабря, состоялась встреча президента Нанта Вальдемара Кита и бывшего тренера национальной сборной Франции, на которой было решено, что Доменек будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.

Доменек будет работать с нынешним тренерским штабом, оставшимся в клубе после увольнения 8 декабря Кристиана Гуркюффа.

После 17-ти туров Нант занимает 16-е место в турнирной таблице и опережает зону вылета лишь на 3 очка. Ближайший матч чемпионата «канарейки» проведут 6 января против Ренна.

68-летний Доменек за время своей тренерской карьеры работал с Мюлузом, Лионом, молодежной (U-21) и национальной сборными Франции и со сборной провинции Бретань.

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