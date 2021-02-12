Франция

Парижане надеются заключить с французским форвардом долгосрочную сделку.

Руководство Пари Сен-Жермен не теряет надежду подписать новое соглашение со своим нападающим Килианом Мбаппе, поскольку действующее истекает летом 2022 года.

Как сообщает журналист Николо Скира, спортивный директор парижского гранда Леонардо настойчиво пытается заключить с 22-летним французом новую сделку.

Стороны продолжают вести переговоры, при этом ПСЖ надеется продлить контракт Мбаппе на долгосрочной основе.

Ранее появлялась информация, что другой лидер Пари Сен-Жермен Неймар готов подписать с парижанами новое соглашение.

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