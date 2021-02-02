До окончания недели клуб и футболист должны согласовать четырехлетний договор.
Неймар, Getty Images
02 февраля 2021, 18:50
ПСЖ и Неймар близки к подписанию нового контракта — сообщает TNT Sports Brasil.
По информации источника, речь идет о четырехлетнем соглашении. Об этом событии может быть объявлено чуть позже на нынешней неделе.
Неймар за свою карьеру выступал за Сантос (225 матчей во всех турнирах, 136 голов) и Барселону (186, 105), а в 2017 году перебрался в ПСЖ (101, 83).
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