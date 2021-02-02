Франция

До окончания недели клуб и футболист должны согласовать четырехлетний договор.

ПСЖ и Неймар близки к подписанию нового контракта — сообщает TNT Sports Brasil.

По информации источника, речь идет о четырехлетнем соглашении. Об этом событии может быть объявлено чуть позже на нынешней неделе.

EXCLUSIVO! Segundo informações do nosso @marcelobechler, Neymar está próximo de assinar a renovação com o PSG, que pode ser anunciada ainda nesta semana. O contrato seria pelos próximos quatro anos. E aí, o que achou? #Neymar #PSG pic.twitter.com/gkkaWYeHWr — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) February 2, 2021

Неймар за свою карьеру выступал за Сантос (225 матчей во всех турнирах, 136 голов) и Барселону (186, 105), а в 2017 году перебрался в ПСЖ (101, 83).

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