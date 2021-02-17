Франция

Форвард парижского клуба поделился мыслями о своих планах на карьеру.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своем пребывании в парижском клубе.

"Мое будущее? Глупо было бы решать после одного матча. Это требует довольно длительного осмысления.

Я всегда повторял, что мне здесь комфортно, а такие матчи делают еще счастливее", – приводит слова Мбаппе Mundo Deportivo со ссылкой на Movistar.

Ранее француз прокомментировал разгромную победу над Барселоной на Камп Ноу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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