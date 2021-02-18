Франция

Экс-наставник рассказал о несостоявшемся трансфере французского вундеркинда.

В интервью beIN Sports, на которое ссылается британское подразделение Sky Sports, бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер сделал неожиданное признание о предметном интересе "канониров" к нападающему Килиану Мбаппе, когда тот еще находился вне прицелов клубов со всего мира.

"Я был у него дома, когда он решал, продлевать ли контракт с Монако, — вспомнил Венгер, — Он мог перейти в Арсенал бесплатно. Думаю, у каждого клуба полно таких историй. В Милане, Манчестере, Арсенале, Челси» — всюду есть такие истории".

В последствии, французский нападающий на правах аренды перешел в Пари Сен-Жермен, со временем оформив полноценный трансфер, и в недавнем прошлом отметившись хет-триком в ворота каталонской Барселоны.

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