Франция

На счету молодого центрбека десять поединков в футболке Ниццы в чемпионате Франции.

Центральный защитник Вильям Салиба в минувшее зимнее трансферное окно перебрался из Арсенала в Ниццу на правах арендного соглашения до конца сезона.

С тех 19-летний центрбек провел во французской Лиге 1 десять поединков и, как сообщает Squawka, демонстрирует неплохие успехи в оборонительной игре.

По информации источника, с момента ухода из Арсенала в январе Салиба не позволил ни одному сопернику обыграть себя один в один.

Напомним, в лондонском клубе рассчитывали, что французский защитник, за которого заплатили 30 миллионов евро в июле 2019 года, станет игроком стартового состава уже в текущем сезоне, однако тренерский штаб Микеля Артеты посчитал молодого футболиста не готовым к выступлениям на уровне АПЛ.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.