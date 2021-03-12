Аргентинский полузащитник останется в стане парижан.
Анхель Ди Мария, getty images
12 марта 2021, 07:49
Анхель Ди Мария подписал новое соглашение с Пари Сен-Жермен, утверждает журналист издания RMC Sports.
По информации источника, с аргентинским полузащитником уже достигнута договоренность, а о сделке объявят в ближайшие дни.
В текущем сезоне Анхель Ди Мария провел 27 поединков, в которых отметился пять голами и 12 результативными передачами.
Напомним, что французский клуб также работает над переподписанием контракта с нападающим Килианом Мбаппе.