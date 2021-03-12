Франция

Аргентинский полузащитник останется в стане парижан.

Анхель Ди Мария подписал новое соглашение с Пари Сен-Жермен, утверждает журналист издания RMC Sports.

По информации источника, с аргентинским полузащитником уже достигнута договоренность, а о сделке объявят в ближайшие дни.

В текущем сезоне Анхель Ди Мария провел 27 поединков, в которых отметился пять голами и 12 результативными передачами.

Напомним, что французский клуб также работает над переподписанием контракта с нападающим Килианом Мбаппе.