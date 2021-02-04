Франция

Соотечественник Месси прокомментировал возможный переезд форварда "блаугранас" во Францию.

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария оценил вероятность возможного перехода в его команду нападающего Барселоны Лионеля Месси.

"Месси в ПСЖ? Надеюсь, что да. Есть большой шанс, что он перейдет. Мы должны сохранять спокойствие и позволить ситуации развиться", — приводит слова Ди Марии Marca, ссылаясь на Canal+.

У самого Ди Марии завершается контракт с парижанами предстоящим летом, но он уверен, что остается во Франции.

"Я спокоен. Неймар намного моложе, поэтому для клуба нормально сначала провести переговоры с ним. По чуть-чуть мы продвигаемся и главное, что я счастлив в Париже", — добавил 32-летний аргентинец.

Напомним, что Месси пока не продлил контракт с Барселоной, который заканчивается летом 2021 года. И в свете последней ситуации с его опубликованным контрактом, многие СМИ пророчат его уход из испанского гранда.