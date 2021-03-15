Франция

Успех в дуэли против Барселоны не удалось развить в рамках национального первенства.

Двадцать девятый тур французской Лиги 1 для действующего чемпиона страны ознаменовался домашним поединком против Нанта, который проходил на фоне успешной для "красно-синих" двухматчевой дуэли против каталонской Барселоны в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В первой половине матча ПСЖ удалось сыграть в доминирующий футбол во владении мяча, а регулярное давление на чужие ворота перед уходом на перерыв принесло подопечным Маурисио Почеттино забитый мяч при непосредственном участии Юлиана Дракслера.

После возвращения команд на футбольное поле во втором тайме, ситуация с превосходством парижан в игре на мяче не особо пошатнулась, однако "канарейки" заметно чаще начали доводить дело до завершающего удара, что, в конечном итоге, обернулось для ПСЖ серьезными проблемами.

Точные удары Рандаля Коло-Муани на исходе полного часа игры, и его же голевая передача на Мозеса Симона некоторое время спустя, полностью перевернули ход поединка, к чему хозяева оказались морально не готовыми. Как итог — поражение, которое дополнительно усложняет задачу по возвращению в лидеры национального первенства.

В следующем туре ПСЖ ожидает гостевая игра против Лиона, который имеет столько же очков, как и команда Почеттино (60), а Нант сразится на своем поле против Лорьяна, который на данный момент не выпускает его из зоны вылета.

ПСЖ — Нант 1:2

Голы: Дракслер, 42 — Коло-Муани, 59, Симон, 71



ПСЖ: Навас — Дагба, Маркиньос, Кимпембе, Диалло — Данилу, Верратти — Ди Мария, Рафинья, Дракслер — Мбаппе.



Нант: Лафонт — Кастеллето, Жиротто, Паллуа — Коко, Чиривелла, Туре, Траоре — Бла, Коло-Муани, Симон.



Предупреждения: Рафинья, Верратти — Симон, Траоре.