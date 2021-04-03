Франция

Нападающий поделился секретами психологического превосходства над конкурентами.

После возвращения из лагеря национальной сборной Франции, нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе дал интервью локальному телевизионному ресурсу RMC Sport, в котором рассказал о своем эго и о том, как этот фактор помогает ему достигать новых высот в футболе.

"Безусловно, эго — важный фактор для футболиста. Когда вы находитесь в не самой оптимальной психологической форме, вас никто не будет подталкивать к решению проблем, кроме вас самих. Человек должен себя убедить в том, что способен свергать горы. Для этого эго и необходимо, и вполне нормально, что у спортсмена оно имеет достаточно высокий уровень.

Каждый раз, когда я выхожу на поле, я убеждаю себя в том, что я — лучший. Я играю на тех площадках, где ранее выступали Лионель Месси и Криштиану Роналду. Очевидно, что они лучше меня, но я должен убеждать себя в обратном. Так это работает. Так вы не ограничиваете себя, и стараетесь показывать максимум своих способностей.

Конечно, не всем такой подход по душе, но это происходит, в большей степени, из-за незнания или непонимания предмета разговора. Для большинства, эго — это когда у тебя больше зарплата, поэтому ты лучше, чем игрок команды напротив. Слишком узкое мышление — дело не только в этом, а еще и в самом процессе подготовки. Эго — превосходство над собой, и это намного более высокая вещь, чем "якать" на публике", — рассказал журналистам французский форвард.

Напомним, что ПСЖ в текущий момент ведет подготовку к ответственной игре против Лилля на внутренней арене, а уже на следующей неделе французскому чемпиону предстоит сыграть против мюнхенской Баварии в рамках Лиги чемпионов УЕФА.