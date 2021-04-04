Франция

Трансферная сага будет раскручиваться по новой?

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар уже неоднократно во время интервью различным СМИ высказывал желание вновь играть плечом к плечу с аргентинским форвардом Лионелем Месси, без особого акцента на клуб, где появится такая опция.

Именно по этой причине, как только появилась вероятность, что звездный футболист каталонской Барселоны склоняется к тому, чтобы продлить контакт со своим нынешним клубом, то 29-летний бразилец был вынужден приостановить собственные переговоры с ПСЖ о новом сроке для действующего соглашения.

Об этом сообщило испанское издание Marca, со ссылкой на каталонскую газету Ara и слова экс-скаута "блаугранас" Андре Кьюри в интервью El Litoral: "Неймар вновь будет играть в Месси, но не в ПСЖ, а в Барселоне".

Учитывая финансовое положение каталонского гранда, будет сложно подыскать вариант для прихода дорогостоящего бразильского футболиста, с учетом нескрываемого желания Барселоны в подписании норвежского форварда Эрлинга Холанда.

Напомним, что текущий контракт Неймара с действующими чемпионами Франции завершается летом 2022 года, а его текущая трансферная стоимость составляет 128 млн евро.

Стоит отметить, что накануне бразилец отметился очередным эпизодом неспортивного поведения во время футбольного матча, за что был удален с поля в концовке ответственной игры против Лилля, в которой его клуб уступил на своем поле (0:1).