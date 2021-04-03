Франция

Завершился матч чемпионата Франции.

В рамках 31-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле уступил Лиллю (0:1).

Автором единственного взятия ворот в противостоянии оказался канадский форвард Джонатан Дэвид.

К слову, форвард Парижан Неймар получил две желтые карточки в игре, и обе были за неспортивное поведение. Также красную получил Тиаго у Лилля.

Также отметим, что у ПСЖ 4 поражения, ничья и победа в играх с топ-клубами Лиги 1 — Монако, Лиллем и Лионом.

На данный момент подопечные Маурисио Почеттино занимают второе место в таблице чемпионата, отставая от Лилля на три очка.

ПСЖ – Лилль 0:1

Гол: Дэвид, 20

ПСЖ: Навас, Керер (Дагба, 64), Диалло (Баккер, 64), Маркиньос, Кимпембе, Гуйе (Рафинья, 71), Ди Мария, Паредес, Кин (Дракслер, 64), Неймар, Мбаппе.

Лилль: Меньян, Ботман, Тиагу Джало, Рейнилду, Фонте, Саншеш (Йылмаз, 73), Андре, Иконе (Брадарич, 90), Сумаре, Бамба, Дэвид (Веа, 35).

Предупреждения: Фонте, Паредес, Гуйе, Тиагу Джало, Неймар, Диалло, Мбаппе, Андре.

Удаления: Неймар, 90, Тиагу Джало, 90.