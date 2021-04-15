Франция

У бразильца уже выстроилась картина вне футбольной жизни.

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар, который вместе со своей командой в недавнем прошлом пробился в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, обойдя на предыдущей стадии мюнхенскую Баварию за счет выездного гола (3:3, по сумме двух поединков), в интервью французскому новостному каналу CNews рассказал о возможных вариантах своего будущего вне футбола.

"Это правда, что мне нравится покер. Это одна из вещей, которой я люблю заниматься больше всего. В размышлениях за игровым столом я чувствую себя очень комфортно, и думаю, что, после завершения футбольной карьеры, я смогу принимать участие в профессиональных турнирах, путешествовать по всему миру, и играть там, где мне не позволял напряженный график моей текущей занятости.

Поэтому, да, первое мое действие, когда закончу с футболом, — брошу все, и отправлюсь на турнир. Я уже говорил с Андре Аккари (бразильский игрок в профессиональный покер, победитель турнира по безлимитному холдему в World Series of Poker-2011 — ред.), что мы будем путешествовать вместе.

Это одна из тех вещей, которые составляют мой ежедневный быт. Я играю очень давно, и практически каждый день. С каждым новым разом стараюсь узнавать все больше и больше. Спрашиваю советов у Аккари и других своих друзей, чтобы добиваться новых результатов", — подытожил футболист.

Впрочем, пока что футболисту действующих чемпионов Франции предстоит подумать над защитой титула на внутренней арене для своей команды, а также о грядущих матчах против лондонского Челси в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.