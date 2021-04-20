Франция

Французский клуб готов отпустить защитника.

Марсель готов вновь обсудить с Ливерпулем переход защитника Дуе Чалета-Цара в ближайшее трансферное окно, сообщает RMC.

Этой зимой хорватский защитник был близок к переходу в стан "мерсисайдцев", но сделка сорвалась в последний момент.

Чалета-Цар в текущем сезоне принял участие в 35 поединках за Марсель, сумев отличиться двумя забитыми голами и отдать одну голевую передачу.

Напомним, что "провансальцы" подписали хорватского защитника за 19 миллионов евро из Зальцбурга.