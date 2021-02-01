Франция

Марсель не смог найти срочную замену своему футболисту.

Французская радиостанция RMC Sport сообщила о достаточно интересных фактах сопровождавших процесс переговоров между центральным защитником Марселя Дуе Чалета-Царом и английским Ливерпулем.

Согласно информации источника, 24-летний игрок сборной Хорватии, вместе со своей девушкой, в воскресенье, 31 января, прибыл в аэропорт Мариньяна, откуда должен был отбыть в Манчестер, после чего отправиться на переговоры в соседний Ливерпуль.

Однако, на своей рейс игрок так и не попал — руководство Марселя экстренно связалось со своим защитником, сообщив о срыве переговорного процесса с английским клубом, несмотря на то, что ранее между ними уже была зафиксирована договоренность относительно суммы отступных.

Причиной отмены перехода стала невозможность Марселя найти достойную замену хорвату в кратчайшей перспективе.

При этом, RMC Sport не исключает возможности продолжение переговоров, которые ставит под сомнение возможный приход в стан "красных" центрального защитника из Престон Норт Энд Бена Дэвиса.

Чалета-Цар в текущем сезоне принял участие в 24-х поединках за Марсель, сумев отличиться двумя забитыми голами и отдать одну голевую передачу.