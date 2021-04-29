Франция

Альбан Ляфон стал полноправным игроком Нанта.

Нант воспользовался своим правом выкупить арендованного у Фиорентины Альбана Ляфона — сообщил официальный сайт "канареек".

Нант арендовал Ляфона в 2019 году на два сезона за 800 тысяч евро с правом выкупа за 7 миллионов. Фиорентина заплатила за Альбана Тулузе 8 миллионов евро в 2018 году.

С 22-летним голкипером Нант подписал контракт до 30 июня 2024 гола.

Вратарь молодежной сборной Франции (13 матчей) выступал за Тулузу (106 матчей во всех турнирах), Фиорентину (38) и Нант (63).

После 34-го тура Нант занимает 18-е место в Лиге 1 и рискует покинуть высший дивизион.