Франция

Права на итальянского форварда принадлежат Эвертону.

Нападающий Мойзе Кин, права на которого принадлежат Эвертону, может перебраться в Пари Сен-Жермен на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 21-летний полностью счастлив в Париже, поэтому готов заключить со столичным клубом полноценное соглашение.

Утверждается, что агент футболиста Мино Райола и спортивный директор парижан Леонардо ведут переговоры о заключении контракта на пять лет.

Пари Сен-Жермен необходимо еще договориться с Эвертоном, который требует за Мойзе Кина приблизительно 45-50 миллионов евро.

В текущем сезоне итальянский форвард провел в футболке ПСЖ 40 поединков, в которых ему удалось забить 18 голов и отдал одну результативную передачу.

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