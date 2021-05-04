Права на итальянского форварда принадлежат Эвертону.
Мойзе Кин, Getty Images
04 мая 2021, 10:22
Нападающий Мойзе Кин, права на которого принадлежат Эвертону, может перебраться в Пари Сен-Жермен на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 21-летний полностью счастлив в Париже, поэтому готов заключить со столичным клубом полноценное соглашение.
Утверждается, что агент футболиста Мино Райола и спортивный директор парижан Леонардо ведут переговоры о заключении контракта на пять лет.
Пари Сен-Жермен необходимо еще договориться с Эвертоном, который требует за Мойзе Кина приблизительно 45-50 миллионов евро.
В текущем сезоне итальянский форвард провел в футболке ПСЖ 40 поединков, в которых ему удалось забить 18 голов и отдал одну результативную передачу.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.