Франция

Контракт француза с Марселем истекает предстоящим летом.

Атакующий полузащитник Марселя Флориан Товен может продолжить карьеру в Мексике. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, футбольный клуб Тигрес уверен в подписании 28-летнего француза на правах свободного агента, поскольку его контракт с "олимпийцами" рассчитан до предстоящего лета.

Утверждается, что мексиканский клуб подготовил для Товена контракт на пять лет с годовым окладом в размере 5 миллионов евро.

Руководство Тигрес работает над тем, что завершить процедуру по подписанию французского футболиста в ближайшее время.

В текущем сезоне Флориан Товен провел в футболке Марселя 42 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 8 мячей и отдать 10 результативных передач.

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