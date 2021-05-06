Контракт француза с Марселем истекает предстоящим летом.
Флориан Товен, Getty Images
06 мая 2021, 18:55
Атакующий полузащитник Марселя Флориан Товен может продолжить карьеру в Мексике. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, футбольный клуб Тигрес уверен в подписании 28-летнего француза на правах свободного агента, поскольку его контракт с "олимпийцами" рассчитан до предстоящего лета.
Утверждается, что мексиканский клуб подготовил для Товена контракт на пять лет с годовым окладом в размере 5 миллионов евро.
Руководство Тигрес работает над тем, что завершить процедуру по подписанию французского футболиста в ближайшее время.
В текущем сезоне Флориан Товен провел в футболке Марселя 42 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 8 мячей и отдать 10 результативных передач.
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