Франция

Нападающий не торопится продлевать соглашение с парижанами.

Килиан Мбаппе не спешит ставить подпись под новым контрактом с Пари Сен-Жермен.

Как сообщает Telefoot, французский нападающий хочет рассмотреть возможные варианты перехода в ближайшее трансферное окно.

Нынешний контракт Мбаппе с Пари Сен-Жермен рассчитан до лета 2022-го года.

Одним из главных претендентов на молодого форварда остается мадридский Реал, в игроке лично заинтересован Зинедин Зидан.

Напомним, что ранее контракт с Пари Сен-Жермен продлил другой лидер команды — Неймар.