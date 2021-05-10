Нападающий не торопится продлевать соглашение с парижанами.
Килиан Мбаппе, getty images
10 мая 2021, 22:20
Килиан Мбаппе не спешит ставить подпись под новым контрактом с Пари Сен-Жермен.
Как сообщает Telefoot, французский нападающий хочет рассмотреть возможные варианты перехода в ближайшее трансферное окно.
Нынешний контракт Мбаппе с Пари Сен-Жермен рассчитан до лета 2022-го года.
Одним из главных претендентов на молодого форварда остается мадридский Реал, в игроке лично заинтересован Зинедин Зидан.
Напомним, что ранее контракт с Пари Сен-Жермен продлил другой лидер команды — Неймар.