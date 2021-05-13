Франция

Первый финалист определился в послематчевой серии пенальти.

В полуфинальном поединке Кубка Франции Монпелье ожидало противостояние с Пари Сен-Жермен.

Командам не удалось выявить сильнейшего по итогам основного времени, поэтому исход поединка определяла серия пенальти.

Парижане оказались удачливее своего соперника, поэтому именно они стали первыми финалистами турнира.

Второй финалист определится в четверг, 13 мая, когда между собой сыграют Рюмийи-Вальер и Монако.

Монпелье — ПСЖ 2:2 (5:6 по пен.)

Голы: Лаборд, 45, Делор, 83 - Мбаппе, 10, 50.

Монпелье: Берто, Илтон, Ристич, Конгре, Суке (Мавидиди, 46), Самбия, Ферри (Ле Таллек, 68), Молле (Долли, 86), Саванье, Лаборд, Делор.

ПСЖ: Навас, Диалло, Флоренци (Неймар, 86), Баккер, Маркиньос, Паредес, Гуйе (Данилу Перейра, 81), Рафинья (Дракслер, 72), Сарабия (Ди Мария, 73), Икарди, Мбаппе (Кин, 82).

Предупреждения: Ферри, Молле, Саванье — Неймар, Баккер