Франция

"Монегаски" добрались до решающей стадии турнира.

Монако в рамках полуфинального поединка Кубка Франции отправился в гости к скромному ГФА 74 и добился победы со счетом 5:1.

В финальном матче турнира подопечных Нико Ковача ждет противостояние с Пари Сен-Жермен, который уже добыл путевку в решающую стадию.

В полуфинальном матче команда Маурисио Почеттино лишь в серии пенальти смогла пройти Монпелье.

Напомним, что главный тренер Монако Нико Ковач претендует на звание лучшего в Лиге 1 в сезоне.