"Монегаски" добрались до решающей стадии турнира.
Монако, фото getty images
14 мая 2021, 00:21
Монако в рамках полуфинального поединка Кубка Франции отправился в гости к скромному ГФА 74 и добился победы со счетом 5:1.
В финальном матче турнира подопечных Нико Ковача ждет противостояние с Пари Сен-Жермен, который уже добыл путевку в решающую стадию.
В полуфинальном матче команда Маурисио Почеттино лишь в серии пенальти смогла пройти Монпелье.
Напомним, что главный тренер Монако Нико Ковач претендует на звание лучшего в Лиге 1 в сезоне.