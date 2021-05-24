Франция

Господство парижан в Лиге 1, продлившееся три года кряду, подошло к своему завершению.

В последнем туре французской Лиги 1 определялась судьба чемпионского титула, который, как ни странно, мог отправиться не в Париж к Пари Сен-Жермен, а в трофейную комнату Лилля.

"Доги" лидировали в турнирной таблице первенства Франции практически с первых туров, не позволяя ПСЖ вернуться на привычную для себя первую строчку.

Перед последним туром преимущество Лилля над командой Маурисио Почеттино было минимальным — один пункт, однако именно он сыграл определяющую роль в чемпионской гонке.

Игроки Лилля одержали победу над Анже со счетом 2:1, поэтому добытые три очка ПСЖ в параллельной встрече с Брестом (2:0) уже не имели никакого значения.

Подопечные Кристофа Гальтье стали чемпионами Франции в сезоне-2020/21, прервав трехлетнюю гегемонию парижского гранда, который, в свою очередь, финишировал на второй строчке.

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