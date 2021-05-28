Франция

Аргентинский форвард лично отреагировал на новости, связанные с возможной сменой своей клубной прописки.

Нападающий Пари Сен-Жермен Мауро Икарди решил расставить все точки над "i" в вопросе своего будущего.

В прессе появлялись различные слухи касательно того, что аргентинский форвард может сменить клубную прописку. В частности, речь шла о возможном обмене на лидера Ювентуса Криштиану Роналду.

Тем не менее, Икарди опроверг все слухи в Instagram Stories по поводу своего трансфера и заявил, что продолжит выступать за парижский гранд.

"Обо мне ходит много неправдивых новостей. Это все фейк. Я остаюсь в ПСЖ. У меня долгосрочный контракт, и мое будущее связано с Пари-Сен-Жермен. Я люблю этот клуб и город", — написал Икарди.

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