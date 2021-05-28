Италия

Футболист может покинуть Юве летом.

Нападающий туринского Ювентуса, по информации некоторых СМИ, близок к тому, чтобы покинуть туринский Ювентус.

Как сообщает журналист Николо Скира, у португальца есть два реальных варианта продолжения карьеры.

Среди них его бывший клуб Манчестер Юнайтед. Сообщалось, что клубы могут обменяться футболистами.

Второй вариант для Роналду — переход в ПСЖ. Сообщается, что португальца могут обменять на Мауро Икарди.

Также отмечается, что мадридский Реал не заинтересован в возвращении футболиста.

В текущем сезоне Роналду провел за Ювентус 44 матча во всех турнирах, отметившись 36 голами и 4 ассистами