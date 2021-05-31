Франция

Вот только текущий клуб футболиста будет явно против этого трансфера.

Несколькими днями ранее, Football.ua сообщал, что итальянский Милан оценил своего левого защитника Тео Эрнандеса в 80 млн евро, и именно с этой отметки намерен проводить переговоры с другими клубами относительно его возможного трансфера.

Однако, исходя из сообщения от французского журналиста Фабриса Хоукинса, можно сделать вывод, что данная сумма нисколько не спугнула Пари Сен-Жермен, который намерен укрепить данную позицию в своей обойме во время летнего трансферного окна.

Источник располагает сведениями о том, что между французским клубом и игроком уже есть договоренности об условиях пятилетнего контракта с соответствующей заработной платой, однако предложение "красно-синих" относительно суммы отступных за игрока может не устроить руководство "россонери".

Сообщается, что ПСЖ хочет уменьшить запрашиваемую Миланом стоимость Эрнандеса за счет отбытия собственных футболистов в сторону итальянской команды, в качестве бонуса за подписание трансферной сделки.

Напомним, что 23-летний французский защитник отыграл за команду Стефано Пьоли 45 матчей в текущем сезоне, оформив по восемь забитых мячей и результативных передач.