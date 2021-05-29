"Россонери" не намерены расставаться с французским фулбеком.
Тео Эрнандес, Getty Images
29 мая 2021, 12:25
Руководство Милана не планирует расставаться в своим левым защитником Тео Эрнандесом в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Даниеле Лонго.
По информации источника, "россонери" на данном этапе не получали никаких предложении по трансферу 23-летнего француза, однако интерес к футболисту со стороны многих европейских клубов присутствует.
Тем не менее, чтобы заполучить Тео Эрнандеса, потенциальному покупателю придется серьезно раскошелиться. Утверждается, что Милан оценивает французского фулбека в 80 миллионов евро.
В минувшем сезоне Тео Эрнандес провел за "россонери" 45 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 8 голами и 8 результативными передачами.
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