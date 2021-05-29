Италия

"Россонери" не намерены расставаться с французским фулбеком.

Руководство Милана не планирует расставаться в своим левым защитником Тео Эрнандесом в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Даниеле Лонго.

По информации источника, "россонери" на данном этапе не получали никаких предложении по трансферу 23-летнего француза, однако интерес к футболисту со стороны многих европейских клубов присутствует.

Тем не менее, чтобы заполучить Тео Эрнандеса, потенциальному покупателю придется серьезно раскошелиться. Утверждается, что Милан оценивает французского фулбека в 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тео Эрнандес провел за "россонери" 45 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 8 голами и 8 результативными передачами.

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