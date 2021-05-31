Франция

Клуб хаотично менял наставников по ходу сезона, но все равно чуть не вылетел из "элитного" первенства.

На протяжении большей части сезона-2020/21 французский Нант испытывал колоссальные финансовые проблемы, в результате чего оказался в тяжелом положении в турнирной таблице Лиги 1.

Волевого рывка в последних турах национального первенства, когда в четырех матчах кряду были последовательного обыграны Страсбург, Брест, Бордо и Дижон, хватило лишь для того, чтобы в конечном итоге избежать прямого вылета из "элитного" дивизиона страны, однако от переходных матчей команду это не спасло.

В плей-офф за выживание "канарейки" сражались против Тулузы, обыграв соперников на их поле (2:1), после чего уступили дома с минимальным разрывом по счету (0:1), и благодаря все еще актуальному правилу "выездного гола" обеспечили себе прописку в Лиге 1 еще на один сезон.

Казалось, что маленький праздник футболистам Нанта таки удалось устроить для своих фанатов, однако те явно не были довольны ни политикой клуба, ни его результатами в последнее время.

Как итог, около 22:45 по местному времени, 30 мая, группа лиц в составе приблизительно сорока человек ворвалась на территорию стадиона Божуар, где в это время руководство клуба праздновали сохранение прописки в "элите".

Завязалась потасовка, во время которой серьезно пострадала одна из официанток. "Нам пришлось защищаться тем, что было под рукой, чтобы заставить их уйти", — сообщил один из сотрудников клуба в интервью Ouest France.

На место происшествия прибыла полиция, которой удалось задержать шестерых нападавших уже за пределами спортивной арены. Отмечается, что к моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов, руководства клуба уже не было на стадионе Божуар.

Вероятной причиной нападения фанатов мог послужить эпизод, который произошел сразу после ответного матча плей-офф между Нантом и Тулузой.

Футбольные агенты "канареек" Бакари Саного и Моги Баят отправились на лужайку перед стадионом, где ранее фанаты торжественно "похоронили" гроб, на котором была надпись "ФК Кита", в честь президента клуба Вальдемара Кита, посвятив свою акцию "ужасным результатам управления командой".

WALDEMAR KITA : “ON A ÉVITÉ LA MORT”



Joint par téléphone, le président du #FCNantes Waldemar Kita a réagi ce lundi matin aux débordements qui se sont produits ce dimanche soir à la Beaujoire après que des proches de la direction ont exhumé le cercueil du FC Kita. pic.twitter.com/2rXHsQd88v — Télénantes (@telenantesinfo) May 31, 2021

Позднее, фото агентов, несущих свежевскопанный гроб в руках внутрь чаши стадиона, появились в социальных сетях, благодаря чему стали доступны для реакции фанатов, которая, как видим, последовала незамедлительно.

На следующий день после произошедшего, Вальдемар Кита связался с журналистами Télénantes, заявив, что руководство клуба "чудом избежало смерти в этом инциденте". Данное высказывание было жестко раскритиковано фанатами, которые припомнили функционеру похожие слова после подобных столкновений в относительно недавнем прошлом.