Эта сделка может стать выгодной для всех сторон.
Криштиану Роналду, Getty Images
03 июня 2021, 14:11
Далеко не самый удачный сезон для туринского Ювентуса может стать причиной возможного ухода нападающего "зебр" Криштиану Роналду, даже несмотря на тот факт, что он стал лучшим бомбардиром Серии А в прошедшем футбольном году.
Испанское издание AS опубликовало информацию о том, что португальским форвардом активно интересуется французский Пари Сен-Жермен, и, якобы, представители "красно-синих" уже вышли на контакт с ближайшим окружением игрока "бьянконери".
Сообщается, что ПСЖ решил сместить свой акцент внимания с Лионеля Месси, сразу после того, как каталонской Барселоне удалось подписать соглашение с Серхио Агуэро, который, как ожидается, станет внушительным стимулом для перезаключения контракта воспитанника "блаугранас".
Немаловажное значение в данной потенциальной сделке будет иметь и статус брендов, с которыми напрямую сотрудничают клубы. Техническим спонсором ПСЖ является компания Nike, которая с помощью трансфера Криштиану Роналду сможет собрать под своим крылом одновременно таких звезд, как Неймар, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду и Лионель Месси, что выведет ее на новый уровень конкуренции в борьбе против Adidas, который спонсирует Ювентус.
Также, заключив контракт с ПСЖ, португалец станет частью промо-кампании будущего чемпионата мира-2022, что принесет лично ему и его возможному новому клубу значительную прибыль от рекламных соглашений.
Немаловажным фактором в данной ситуации является так и то, что новый главный тренер туринской команды, Массимилиано Аллегри хочет сделать акцент на Пауло Дибалу и Альваро Морату в линии атаки, а сам Роналду уже успел выиграть все возможные титулы внутри Италии.
При этом, запросы Ювентуса относительно суммы компенсации за своего статусного футболиста выглядят не так уж и внушительно — 25-30 млн евро, а дополнительно частью сделки может стать аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди.
За 131 матч, которые Криштиану Роналду провел в составе туринского Ювентуса, ему удалось забить 101 гол и отдать 22 голевые передачи, в том числе — 36 голов и 4 паса в минувшем сезоне.