Франция

Эта сделка может стать выгодной для всех сторон.

Далеко не самый удачный сезон для туринского Ювентуса может стать причиной возможного ухода нападающего "зебр" Криштиану Роналду, даже несмотря на тот факт, что он стал лучшим бомбардиром Серии А в прошедшем футбольном году.

Испанское издание AS опубликовало информацию о том, что португальским форвардом активно интересуется французский Пари Сен-Жермен, и, якобы, представители "красно-синих" уже вышли на контакт с ближайшим окружением игрока "бьянконери".

Сообщается, что ПСЖ решил сместить свой акцент внимания с Лионеля Месси, сразу после того, как каталонской Барселоне удалось подписать соглашение с Серхио Агуэро, который, как ожидается, станет внушительным стимулом для перезаключения контракта воспитанника "блаугранас".

Немаловажное значение в данной потенциальной сделке будет иметь и статус брендов, с которыми напрямую сотрудничают клубы. Техническим спонсором ПСЖ является компания Nike, которая с помощью трансфера Криштиану Роналду сможет собрать под своим крылом одновременно таких звезд, как Неймар, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду и Лионель Месси, что выведет ее на новый уровень конкуренции в борьбе против Adidas, который спонсирует Ювентус.

Также, заключив контракт с ПСЖ, португалец станет частью промо-кампании будущего чемпионата мира-2022, что принесет лично ему и его возможному новому клубу значительную прибыль от рекламных соглашений.

Немаловажным фактором в данной ситуации является так и то, что новый главный тренер туринской команды, Массимилиано Аллегри хочет сделать акцент на Пауло Дибалу и Альваро Морату в линии атаки, а сам Роналду уже успел выиграть все возможные титулы внутри Италии.

При этом, запросы Ювентуса относительно суммы компенсации за своего статусного футболиста выглядят не так уж и внушительно — 25-30 млн евро, а дополнительно частью сделки может стать аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди.

За 131 матч, которые Криштиану Роналду провел в составе туринского Ювентуса, ему удалось забить 101 гол и отдать 22 голевые передачи, в том числе — 36 голов и 4 паса в минувшем сезоне.