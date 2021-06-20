Франция

Итальянский голкипер пройдет медицинское обследование во Флоренции.

Молодой голкипер Джанлуиджи Доннарумма покинет Милан на правах свободного агента ввиду истекающего контракта и продолжит карьеру во французской Лиге 1.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 22-летний итальянец завтра, 21 июня, пройдет медицинский осмотр во Флоренции для завершения своего перехода в Пари Сен-Жермен.

Произойдет это несмотря на то, что сегодня его сборная Италии сыграет заключительный матч группового этапа Евро-2020 против Уэльса ("Скуадра Адзурра" уже гарантировала себе выход в плей-офф турнира).

Джанлуиджи Доннарумма подпишет с парижским грандом контракт до 2026 года, все условия которого были согласованы ранее. Финансовые детали сделки не уточняются.

В прошлом сезоне Доннарумма провел 48 матчей за свой клуб, 15 из которых завершил без пропущенных мячей, в то время как в его воротах оказалось 54 результативных ударов от соперников за весь футбольный год.