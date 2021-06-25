Франция

Футболист подписал контракт с парижским клубом.

Французский ПСЖ объявил о подписании контракта с футболистом Итаном Мбаппе.

Младший брат звезды сборной Франции и парижан Килиана Мбаппе будет выступать за клуб как нимнимум до 2024 года.

Итану всего 14 лет. На протяжении нескольких лет он занимался в юношеских командах ПСЖ и продолжит это делать.

В начале 2020 года Итан мог продолжить карьеру в мадридском Реале, но его переезд в Испанию сорвался.

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