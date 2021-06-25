Футболист подписал контракт с парижским клубом.
Итан Мбаппе, ПСЖ
25 июня 2021, 19:59
Французский ПСЖ объявил о подписании контракта с футболистом Итаном Мбаппе.
Младший брат звезды сборной Франции и парижан Килиана Мбаппе будет выступать за клуб как нимнимум до 2024 года.
Итану всего 14 лет. На протяжении нескольких лет он занимался в юношеских командах ПСЖ и продолжит это делать.
В начале 2020 года Итан мог продолжить карьеру в мадридском Реале, но его переезд в Испанию сорвался.
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