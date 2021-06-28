Франция

Наставник сменил Лилль на другой клуб из Лиги 1.

Французская Ницца на своем официальном сайте объявила о назначении новым тренером клуба.

Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с опытным 54-летним специалистом.

В минувшем сезоне Гальтье стоял у руля Лилля, с которым выиграл Лигу 1. Ницца, в свою очередь, заняла девятую строчку в таблице турнира.

Помимо Лилля, Гальтье тренировал Сент-Этьен, а также работал ассистентом тренера в Портсмуте, Марселе, Лионе и других клубах.

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