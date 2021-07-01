Франция

Французский форвард взял паузу от футбола после вылета с Евро-2020.

Согласно сообщению от журналиста французского издания RTLFoot Филиппа Санфурше, нападающий французского Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе, сразу по прибытии из лагеря национальной сборной Франции отправился в 15-дневный отпуск, проигнорировав попытки представителей клуба выйти с ним на контакт относительно продления контракта.

В составе "Les Bleus" Мбаппе принимал участие на чемпионате Европы-2020, однако уже на стадии 1/8 финала его команда была вынуждена покинуть турнир, уступив в серии послематчевых пенальти Швейцарии (3:3, 4:5 – по пен.). Единственный неудачный удар оказался как раз на счету нападающего ПСЖ.

Франция — Швейцария 3:3 (4:5) Видео голов и обзор матча

Таким образом, Мбаппе в очередной раз поставил подвешенным в воздухе вопрос о его возможном уходе из клуба в конце следующего сезона в качестве свободного агента, если "красно-синие" не решаться продать его раньше, дабы получить хотя бы какой-то объем компенсации.

На чемпионате Европы-2020 Мбаппе провел четыре полных матча, оформив при этом две результативные передачи.