Франция

Переговоры между клубами вышли на финишную прямую.

Французский центральный полузащитник лондонского Арсенала Матто Гендузи, который на данный момент проходит период восстановления от перелома плюсневой кости, может в очередной раз сменить клубную прописку, но уже на постоянной основе.

Вернувшись из годичной аренды в берлинской Герте, 22-летний футболист по-прежнему оказался не нужен главному тренеру "канониров" Микелю Артете, поэтому начал искать себе новый клуб для продолжения карьеры.

На талантливого исполнителя сразу же нашелся покупатель — французский Марсель, вот только "провансальцы" оказались не готовы заплатить лондонской команде запрашиваемые 20 млн евро за игрока, у которого через год завершается контракт с Арсеналом.

Впрочем, согласно информации от французского ресурса 10 Sport, в руководстве "канониров" прекрасно осознают риск остаться без компенсации за уход футболиста в конце следующего сезона, поэтому согласны снизить свои запросы до отметки в 10-12 млн евро, что было позитивно воспринято французской стороной переговоров.

Сообщается, что клубы после этой уступки со стороны Арсенала пошли на стремительное сближение в процессе трансфера игрока, который в прошлом сезоне сыграл в 24 матчах немецкой Бундеслиги, забив два гола и отдав три результативные передачи.