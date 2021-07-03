Франция

Полузащитник может вновь упустить шанс закрепиться в Серии А.

После годичной аренды в английском Лестере, нападающий римской Ромы Дженгиp Ундер вернулся в свой базовый клуб, однако в планы Жозе Моуриньо на следующий сезон данный футболист, по всей видимости, не входит.

Это становится понятным после сообщения итальянского журналиста Николо Скиры о том, что "волки" вновь рассматривают возможность очередной передачи футболиста другому клубу на один футбольный год.

На сей раз, главным претендентом на 23-летнего турецкого футболиста является французский Марсель, который готов заплатить за период выступления игрока в своем составе 0,5 млн евро, но при этом хочет прописать в контракте опцию выкупа за 10 млн евро.

Также, римскому клубу предлагают оставить у себя 30% прав на футболиста, что позволит получить прибыль с его последующей продажи.

При этом, со стороны Олимпика уже даже были подготовлен условиях будущего трехлетнего контракта — заработная плата на уровне 3 млн евро в год.

В минувшем сезоне Ундер провел 19 матчей за Лестер, оформив при этом два забитых мяча и три голевые передачи.