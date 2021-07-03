Французский клуб остался доволен выступлениями игрока за период аренды.
Леонардо Балерди (справа), Getty Images
03 июля 2021, 11:45
Согласно информации на официальном сайте французского Марселя, клубу удалось заключить соглашение с дортмундской Боруссией относительно трансфера центрального защитника Леонардо Балерди.
По ходу прошлого сезона 22-летний футболист выступал за провансальский клуб на правах арендного соглашения, и, по всей видимости, впечатлил руководство команды настолько, что оно пошло на полноценный трансфер с суммой компенсации в адрес "шмелей" в размере 8 млн евро.
Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.
По ходу прошлого сезона Балерди провел 25 матчей за Марсель, забив при этом два гола.