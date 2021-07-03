Франция

Французский клуб остался доволен выступлениями игрока за период аренды.

Согласно информации на официальном сайте французского Марселя, клубу удалось заключить соглашение с дортмундской Боруссией относительно трансфера центрального защитника Леонардо Балерди.

По ходу прошлого сезона 22-летний футболист выступал за провансальский клуб на правах арендного соглашения, и, по всей видимости, впечатлил руководство команды настолько, что оно пошло на полноценный трансфер с суммой компенсации в адрес "шмелей" в размере 8 млн евро.

Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.

По ходу прошлого сезона Балерди провел 25 матчей за Марсель, забив при этом два гола.