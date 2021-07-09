Франция

Вполне возможно, что это будет игрок каталонский Барселоны.

Как стало известно испанскому изданию El Mundo Deportivo, французский Марсель намерен в ближайший понедельник, 12 июля, провести презентацию "крупного трансфера" очередного новичка своей команды в текущее межсезонье.

Ранее, клуб пополнили Жерсон, Леонардо Балерди, Конад де ла Фуэнте, Дженгис Ундер и Маттео Гендузи.

При этом, аппетиты спортивного директора "провансальцев" Пабло Лонгории не унимаются, и он уже готов вложиться в трансфер бразильского полузащитника каталонской Барселоны Филиппе Коутиньо.

Впрочем, издание не берется утверждать об условиях перехода данного дорогостоящего исполнителя, который, ко всему прочему, еще и является одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов "блаугранас".

Именно этот фактор, как ожидается, будет подталкивать Барселону к расставанию с игроком уже в текущее межсезонье.