Франция

Переход голкипера в стан вице-чемпионов Франции остается вопросом времени.

Когда эмоции от триумфа сборной Италии на чемпионате Европы-2020 немного поутихли, все вновь вернулись к избитой за время текущей трансферной кампании теме — судьбе лучшего игрока международного первенства, голкипера "Скуадры Аздурры" Джанлуиджи Доннаруммы.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, свежей информации относительно нового места работы 22-летнего стража ворот не придется долго ждать.

Французский Пари Сен-Жермен намерен воспользоваться громким информационным поводом ради того, чтобы привлечь еще больше внимания аудитории к процедуре подписания контракта с новоиспеченным чемпионом Европы.

Согласно оценке источника, ждать официального объявления о присоединении Доннаруммы к стану "красно-синих" остается "считанные часы", а соглашение между ним и клубом будет заключено до 2026-го года.

В ожидании новостей по поводу возможного перехода можно ознакомиться с комментарием футболиста относительно триумфа его сборной.