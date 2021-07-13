Франция

Испанский центрбек этим летом перебрался из Реала в Пари Сен-Жермен.

Пари Сен-Жермен в июле на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Серхио Рамоса, контракт которого с мадридским Реалом подошел к своему завершению этим летом.

Несмотря на смену клубной прописки, 35-летний испанец заверил, что не будет праздновать гол в ворота "сливочных", если встретится с ними на поле.

"Я никогда не буду праздновать гол в ворота мадридского Реала. Это моя семья, этот клуб – в моем сердце. Они заслуживают уважения. Я не буду праздновать ни гол Реалу, ни победу над ними", — приводит слова Рамоса AS.

Напомним, Серхио Рамос выступал за Реал Мадрид c лета 2005 года. За это время легендарный центрбек провел 671 матч во всех турнирах, в которых он забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.