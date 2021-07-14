Франция

Бывший игрок луганчан сменил клубную прописку.

Бывший нападающий Зари и Манчестер Сити Давид Фаупала подписал контракт с представителем четвертой лиги Франции — Бовэ.

Как сообщает официальный сайт скромного клуба, соглашение с футболистом заключено сроком на один год.

Давид Фаупула достался Бовэ на правах свободного агента. За Зарю он выступал полгода, проведя 13 матчей, в которых отдал ассист.

Напомним, что тогда французский нападающий перебрался в кипрский Аполлон.