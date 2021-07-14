Бывший игрок луганчан сменил клубную прописку.
Давид Фаупала, фото Бовэ
14 июля 2021, 23:58
Бывший нападающий Зари и Манчестер Сити Давид Фаупала подписал контракт с представителем четвертой лиги Франции — Бовэ.
Как сообщает официальный сайт скромного клуба, соглашение с футболистом заключено сроком на один год.
Давид Фаупула достался Бовэ на правах свободного агента. За Зарю он выступал полгода, проведя 13 матчей, в которых отдал ассист.
Напомним, что тогда французский нападающий перебрался в кипрский Аполлон.