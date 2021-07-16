Франция

Фланговый защитник хочет попробовать свои силы на Британских островах.

Французский Пари Сен-Жермен и турецкий Галатасарай уже несколько дней ведут активные переговоры относительно возможного трансфера левого защитника "красно-синих" Левена Кюрзава, и уже успели значительно продвинуться в отношении заключения сделки в 10 млн евро.

Однако, сам игрок, согласно информации французского издания L`Equipe, не особо воодушевлен этой возможностью сменить клуб.

Летом прошлого года Кюрзава принял неожиданное решение о продлении контракта с ПСЖ, несмотря на активные поиски для него новой команды, а уже сейчас желает перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.

При этом, в адрес вице-чемпионов Франции до сих пор не было ни одного предложения с Британских островов по данному футболисту, поэтому парижане и перешли к переговорам с Галатасараем по поводу возможного трансфера.

28-летний футболист, пропустивший конец сезона из-за травмы лодыжки, готов ждать до конца трансферного окна в надежде получить заветное предложение из Англии, однако ПСЖ старается разгрузить зарплатную ведомость, поэтому возможность получить большую часть от оценочной стоимости игрока (12 млн евро, согласно данным Transfermarkt) упускать не намерен.